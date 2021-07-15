رسمياً.. خالد صلاح ينضم لصفوف شباب سلة الزمالك

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انضم خالد صلاح لاعب نادي جزيرة الورد بالمنصورة و منتخب مصر لكرة السلة شباب لنادي الزمالك، وجاء التعاقد مع اللاعب صاحب الستة عشر عاما في إطار سياسة دعم جميع الفرق الرياضية بالنادي.

ويرصد دوت الخليج تفاصيل عقد خالد صلاح مع شبابا سلة الزمالك.

ونال اللاعب إشادة ياسر عبدالوهاب المدرب العام للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك والذي أوصى بالتعاقد معه.

المدرب الجديد لسلة الزمالك

اتفق مسئولو نادى الزمالك مع الإسبانى كورو سيجيرو لتولى المهمة الفنية لفريق كرة السلة خلفا لمواطنه أوجستى بوش الذى رفض تجديد تعاقده.

من ناحية أخرى تعاقد الفريق الأبيض مع الناشئ خالد صلاح لاعب فريق 16 سنة بجزيرة الورد لتدعيم فريق الناشئين مع مشاركته مع الفريق الأول، خاصة أنه يلعب فى مركز 5.

مدرب كرة السلة

أعلن أوجستي بوش المدير الفني لرجال سلة الزمالك قراره بعدم تمديد تعاقده مع الفريق، ووجه الشكر لرئيس النادي، لجماهير الحب، والدعم الذي تلقيه في الفترة الأخيرة.

أوضح:”أنه لم يتلقي أي عروض أوروبيا حتي الأن، وانه سيوافق حتي العمل كمساعد للمدير الفني في الأندية الكبيرة”.

وتابع:” عودته للزمالك مخاطرة لأن ثلاث لاعبيين لم يتواجدون في الموسم الجديد، بجانب أن اللائحة للاتحاد المصري لكرة السله تمنع الاستعانة باكثر من لاعب، وهو مايوقف طموح الزمالك لحصد البطولات في الفترة القادمة، ولتحقيق المزيد من البطولات المحلية والقارية”.

وأضاف المدرب الاسباني، علي الرغم من العروض التي تلقاه من الزمالك اكثرر مما تتوقع، ولكن لم يتمكن من الموافقة للأسابا الذي أوضحها.

وأضاف "كان موسم كابوسا ولكنه انتهى بأفضل طريقة ممكنة، سوف أحتفظ بالذكريات الرائعة".

واختتم:”ويشكر ادارة النادي بقيادة حسين لبيب والجهاز الفني المعاون له واللاعبين على إلتزامهم وتركيزهم على أهدافهم المشتركة والنجاح فيها ويشكر جمهور الزمالك على حبهم ودعمهم”.

الزمالك بطل أفريقيا

والجدير بالذكر أن توج الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك، بقيادة الإسباني أوجوستي بوش المدير الفني للفريق، ببطولة دوري السوبر للمرة ال 15 في تاريخه، وذلك بعد التغلب على فريق الإتحاد السكندري تحت قيادة أحمد مرعي المدير الفني للفريق، في المباراة التي جمعت الفيرقين في نهائي بطولة دوري السوبر، والتي انتهت بنتيجة ثلاثة جولات مقابل جولتين لزعيم الثغر.