/640813/تاريخ-الفراعنة-في-الأولمبياد-قبل-طوكيو-2020

تستعد مصر للمشاركة في النسخة الجديده من دورة الألعاب الأولمبية، والتي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو، وتنطلق يوم 22 من شهر يوليو الحالي، على أن تنتهي يوم 8 أغسطس المقبل.

ويتلهف عشاق كرة القدم حول العالم، إلى انطلاق الحدث الرياضي الأهم عالميا، وهو دورة الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو، وذلك للتعرف على اللاعبين الناشئين المشاركين مع منتخباتهم، والذين يشكلون مستقبل كرة القدم، بالإضافة إلى مشاهدة اللاعبين الكبار الذين ضمهم مدربي المنتخبات لدعم صفوف الفريق، ويعرض دوت الخليج تاريخ مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في الأولمبياد:

تاريخ منتخب مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في هذه النسخة من الأولمبياد، والتي تقام في طوكيو، بأكبر بعثة في تاريخها، حيث ينضم 143 رياضي من الفراعنة للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.

شاركت مصر خلال مشوارها في دورات الألعاب الأولمبية في 32 مباراة، في منافسات كرة القدم، واستطاع منتخبنا الوطني خلالها مسيرته في فعاليات كرة القدم، تحقيق الفوز في 10 مرات، وخسر في 18 مباراة، وتعادل في 4 مباريات.

وتمكن لاعبي الفراعنة من تسجيل 68 هدف خلال الـ 32 مباراة التي خاضها أبناء النيل في دورات الأولمبياد، بينما استقبلت شباكهم 87 هدف.

أخر مشاركة للفراعنة في الأولمبياد

تعد أخر مشاركة للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، كانت في دورة الأالعاب التي أقيمت في العاصمة الإنجليزية لندن عام 2012، وخرج الفراعنة من البطولة، بعدما خسروا من منتخب اليابان بنتيجة 3/0، في المباراة التي جمعتهم في الدور ربع النهائي.

تشكيل منتخب مصر الأولمبي في طوكيو

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

في خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

في خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.