/640816/موسيماني-يكشف-تفاصيل-حالة-حزنه-قبل-نهائي-إفريقيا

كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، عن مدى حزنة وأسفه، على بلاده وماتمر به من أزمات، في تلك الفترة من انتشار الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، وما يفقده من أصدقاء، وأشخاص يعرفهم.

ويرصد دوت الخليج تصريحات بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتحدث مدرب الأهلي في تصريحات نقلها موقع "Idiski Times" الجنوب إفريقي، وقال: "بلدي الحبيب، كما تعلم، أعتقد أنها المرة الأولى في تاريخنا التي نعاني فيها من كل تلك المشاكل، كانت لدينا بعضها في العصر العنصري عندما كنا نكافح من أجل الحصول على حريتنا ونجحنا بالفعل في ذلك".

موسيماني: كل أسبوع أفقد شخص أعرفة

وتابع: "لسوء الحظ، مهما كان ما يحدث في جنوب إفريقيا، نحن في خضم فيروس كورونا، وهي أيضًا مشكلة كبيرة في بلدي، لأنني كل أسبوع أفقد شخصًا أعرفه".

وأضاف: "لدينا موجة أخرى ونأمل أن نحصل على اللقاحات في أسرع وقت ممكن لتطعيم الجميع لأن الأمة تموت، ولنكن صادقين، لم أتخيل أننا سنمر بمثل هذه المشاكل، وما أثار ذلك هو اعتقال رئيسنا السابق جاكوب زوما (بسبب الفساد)".

البطالة والفقر

وواصل تصريحاته: "لديه أنصار ويدعمونه، كلنا نعرفهم، أعتقد أن ما يحدث الآن هو بسبب البطالة والفقر، النهب والسرقة ليست مشكلة جنوب إفريقيا الوحيدة، هناك شركات سرقت الكثير من أموال الشعب ومن بينهم أصدقاء أعرفهم، وحتى لاعبي كرة القدم لم يسلموا منهم".

واستمر: "من يسرق البلد ليس لديه أي وظيفة، يجدون فرصة الآن ويقومون بالنهب، البطالة في جنوب إفريقيا تسبب مشكلة كبيرة للبلاد، قضية جاكوب زوما تسبب مشكلة، نحن نعيش في عالم ديمقراطي، حتى نيلسون مانديلا قد حوكم، وبالتالي لا أحد فوق القانون والدستور".

مشاكل إقتصادية

وأكمل: "عندما يقوم البعض بحرق المتاجر ومراكز التسوق، فإنك تخلق مشاكل للاقتصاد والبلد، لأن نفس الأشخاص الذين يعيشون في أحياء تلك المراكز التجارية هم الأشخاص الذين يعيشون في البلدات الأخرى، الذين يذهبون من خلال المتاجر للعمل، الآن هؤلاء النادي ليس لديهم وظيفة الآن".

وأتم: "لا يمكن لخطأين أن يصححا أحدهما، فجأة ليس لدينا عيادة، فجأة ليس لدينا كيميائي، ونحن في ذروة انتشار فيروس كورونا، لذلك أبكي من أجل بلدي الحبيب".