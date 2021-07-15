بث مباشر.. انطلاق المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» برعاية الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - انطلق قبل قليل، المؤتمر الأول للمشروع القومى «حياة كريمة»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإستاد القاهرة الدولى، وذلك بتشريف من الرئيس، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء، وعدد من الوزراء.





ويشارك فى المؤتمر ألف من المواطنين الذيم يمثلون كافة طوائف الشعب المصرى، وعدد من الشخصيات العامة والإعلامية ورجال الدين. وتقام احتفالية شعبية للمشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، وتشهد أجندة المؤتمر عددا من المشاركات الهامة لإبراز قصة كفاح ونجاح "حياة كريمة" وبداياتها وما حققته حتى الآن فى مختلف محافظات الجمهورية علاوة على العديد من الفقرات الفنية والإنسانية. وبدأ المشروع القومى لتنمية الريف المصرى، كمبادرة أطلقها الرئيس السيسى فى 2 يناير عام 2019، ثم تحولت لمشروع قومى فى مُقتبل عام 2021، وذلك بهدف تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا فى التجمعات الريفية على مستوى مصر، لتسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين. وتسعى المبادرة لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدنى وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية فى مصر وخارجها فى ملف التنمية المستدامة.

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