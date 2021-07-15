الليلة.. قطع المياه ببعض المناطق بالقاهرة لإجراء أعمال صيانة طارئة

جدة - نرمين السيد - ووفق بيان صادر عن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، فإن المناطق المقرر انقطاع المياه بها هى "مساكن الصعيد ج والوادى – مساكن الجيزة التجارى والنيل – مساكن الإسكان الاجتماعى أملاك 8 – مركز تدريب الحرس الجمهورى والبصريات – موقف الأقاليم الجديد – مستشفى السلام العام – منطقة السوبر جيت خلف الحرفيين – قسم شرطة السلام أول وملحقاته".

ويبدأ انقطاع المياه اعتبارا من الساعة الـ10 مساء اليوم الخميس، الموافق 15-07-2021، وحتى الساعة الـ5 صباح غد الجمعة الموافق 16-07-2021.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.