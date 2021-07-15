«حياة كريمة» تساهم في دخول الصرف الصحي لأول مرة بقرية الرياينة (بث مباشر)

ينشر موقع «صوت الأمة» بثا مباشرا من قرية الرياينة بمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، يرصد العمل فى المشروع القومى لإقامة شبكات الصرف الصحى داخل القرية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لدعم قرى مدينتى إسنا وأرمنت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وفى هذا الصدد، قال أحمد جبريل رفاعى أحد أهالى القرية، إنه يوجه شكر خاص للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على تلك المبادرة العملاقة التى بدأت بكل قوة فى قرى مدينة أرمنت، وتجرى فى قرية الرياينة مشروع الصرف الصحى، ومبنى الخدمات المتكاملة للمواطنين، واحلال وتجديد 2 مجلس قروى داخل الرياينة، وكذلك انشاءات 2 مبنى لمدارس داخل القرية، موضحاً أنه لأول مرة فى الصعيد تدخل مشروعات تطبق العمل بكل جدية.

فيما قال الحاج محمود أبو الدرويش، إن أهالى القرية سعداء بإدخال مبادرة «حياة كريمة» الصرف الصحى بالقرية، موجهاً الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على قرار تلك المبادرة العظيمة، والتى تساهم فى خدمة أهالى القرية بمنع البيارات والصرف الصعب الذى كانوا يعانون منه من قبل، حيث أنهم كانوا يجمعون أسبوعياً 200 جنية لجلب عربات الكسح لسحب الصرف من البيارات بالقرية.

وتشهد محافظة الأقصر العمل على قدم وساق يومياً فى مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وهو المشروع القومى لتطوير القرى المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذى يساهم فى تغيير الأوضاع المعيشية وإحداث نقلة للريف المصرى ويتم تنفيذه على مدار السنوات الثلاث القادمة لصالح تطوير أكثر من 4500 قرية، وهو مشروع له أهمية بالغة فى تحسين جودة الحياة لأكثر من 58 مليون مواطن، إذ أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أكد أهمية تنفيذ مبادرة حياة كريمة وفقًا للمخطط الزمنى، مما يعود بالنفع المباشر على المواطنين، ويسهم فى تحقيق عملية التنمية المستدامة لكافة المراكز والقرى على مستوى الجمهورية.