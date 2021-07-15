عاجل.. مدبولى: لأول مرة يتم استهداف نحو نصف سكان مصر فى مشروع واحد

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة، إن نحو 58% من شعب مصر، يستفيدون من المشروع القومى لتطوير الريف "حياة كريمة"، مبينا أنه لأول مرة يتم استهداف نحو نصف سكان مصر فى مشروع واحد.





وأوضح مدبولى، خلال كلمته فى المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة"، أن الهدف الرئيسى من مشروع تطوير قرى الريف المصرى، هو تغيير حياة المصريين للأفضل من خلال هذه المبادرة. وأشار إلى أن هذا المشروع به 10 ملامح رئيسية، مشيرا إلى أن هناك عشرات الآلاف من الشباب يشاركون فى المشروع القومى لـ حياة كريمة، وهو مشروع القرن بالنسبة لمصر.

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