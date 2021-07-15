مدبولى: مشروع تطوير الريف أيقونة الجمهورية الجديدة والأضخم فى التاريخ

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى - في كلمته خلال انطلاق المؤتمر الأول للمشروع القومي لمبادرة (حياة كريمة) لتطوير الريف المصرى مساء اليوم الخميس، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى استاد القاهرة الدولى، بحضور آلاف المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية - أن مشروع تنمية الريف يعتبر مصريا 100 % باستثمارات تزيد عن 700 مليار جنيه، من بينها حوالي 260 مليارا تكلفة المرحلة الأولى، مشدد ا على أن المشروع يعد ملحمة بناء وتعمير تشهدها جميع محافظات مصر، حيث يستهدف حوال 58 % من إجمالى السكان .

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من المشروع - كما حدده الرئيس السيسى - يتعلق بالسعى لتغيير حياة المصريين للأفضل، لافتا إلى أن المشروع يحقق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

واستهل مدبولي كلمته بالقول "شرف عظيم ليا فى هذا اليوم التاريخى لإطلاق مشروع هو الأكبر على مستوى العالم..ليس مبالغة لكنها حقيقة".