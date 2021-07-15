مدبولى: تطوير الريف يحقق متطلبات التنمية الاقتصادية ويوفر فرص العمل للشباب

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إن مشروع تطوير الريف المصرى يحقق متطلبات التنمية الاقتصادية ويوفر فرص العمل للشباب، مشيرا إلى أن 1143 قرية على مستوى الجمهورية بحاجة إلى تطوير مشروعات الصرف الصحى.





وأضاف مدبولى فى كلمته خلال انطلاق المؤتمر الأول للمشروع القومى لمبادرة (حياة كريمة) لتطوير الريف المصرى مساء اليوم الخميس، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى استاد القاهرة الدولى، بحضور آلاف المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية : نستهدف توصيل الغاز إلى نحو 4 ملايين وحدة سكنية فى 1337 قرية، معتبر أن مشروع الريف المصرى هو مشروع القرن الـ 21 فى مصر.

وأوضح أن الجمهورية الجديدة التى وعد بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشعب المصرى، سيكون عنوان إطلاقها هذا المشروع، وكل المشروعات القومية التى تنفذ على أرض الواقع، مؤكدا أن هذه المشروعات تغطى ربوع مصر بالكامل.

وأشار إلى أن مشروع تبطين الترع يهدف إلى تقليل تكلفة التطهير وتوصيل المياه إلى نهايات الترع، لافتا إلى أن مجمع الخدمات الحكومية بالقرى يعادل الوزارات التى يتم إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واضاف أنه سيتم إنشاء شبكة واسعة من الطرق، داخل القرى التى يستهدف المشروع ضمن مبادرة (حياة كريمة)، علاوة على إنشاء 14 ألف فصل جديد.