عاجل.. مدبولى: 1.143 قرية تشملها حياة كريمة سيتم تغطيتها بشبكات الصرف الصحى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع حياة كريمة يعتبر ملحمة بناء وتعمير فى كل أرجاء ومحافظات مصر فى 4500 قرية، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ المشروعات فى 175 مركزا و20 محافظة.





وأضاف مصطفى مدبولى فى كلمته بالمؤتمر الأول للمشروع القومى حياة كريمة باستاد القاهرة: "لأول مرة يشمل المشروع كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، ولأول مرة يكون المشروع مصريًا 100% وتتجاوز استثماراته أكثر من 700 مليار جنيه". وتابع أن 82 % من قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة لا يوجد بها صرف صحى، وبانتهاء المرحلة الأولى سوف يدخل الصرف الصحى فى 100 % من قرى المرحلة الأولى. وأضاف: "130 محطة معالجة جديدة بطاقة 2 مليون متر مكعب فى اليوم فى المناطق المحرومة فى المرحلة الأولى من حياة كريمة". وتابع مدبولى: "217 قرية بها خدمات صرف صحى ولكن العزب والتوابع سيتم تغطيتها بشبكات الصرف الصحى أيضا". وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك 1.143 قرية لا يوجد بهم صرف صحى، وسيتم إنشاء محطات صرف صحيح لهم بالكامل.

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