خطوات الحصول على شقة بمبادرة التمويل العقاري والأوراق المطلوبة وشروط التقديم

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلن البنك المركزي المصري عن شروط مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمحدودي ومتوسطي الدخل، والتي ستكون لها فترة سداد طويلة تصل إلى 30 عامًا وبنسبة فائدة متناقصة 3٪.

شروط الحجز في مبادرة التمويل العقاري

إن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية. ألا يقل عمره عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة في نهاية الإعلان. الحد الأقصى لدخل الأسرة 6 آلاف جنيه في الشهر. الحد الأقصى لدخل العزاب 4500 جنيه شهرياً. لا يحق لمقدم الطلب أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأبناء القصر) التقدم بطلب حجز أكثر من وحدة سكنية في المدن والمحافظات الجديدة في نفس الإعلان. ألا يكون مقدم الطلب أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأبناء القصر) قد استفادوا من قرض تعاوني أو دعم من مشروع الإسكان القومي أو إحدى الجهات العامة التي تقدم الدعم للحصول على وحدة سكنية، أو مالك العقار او صاحب المنزل أو المنقول إليه عن طريق الميراث الشرعي. لم يسبق تخصيص وحدة سكنية أو أرض لمقدم الطلب أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأبناء القصر) من أي نوع في المدن أو المحافظات الجديدة سواء كانت بحوزته أو تم التنازل عنها للغير أو بالمشاركة مع الآخرين أو نقلهم إلى مقدم الطلب أو الأسرة بالتنازل من الآخرين أن يكون المتقدم من سكان المحافظة- التي يتم طلب الوحدة السكنية فيها- أو مقيمًا فيها أو مرتبطًا بها للعمل أو في إحدى مدنها الجديدة أو المحافظات المجاورة لها.

خطوات التقديم في مبادرة التمويل العقاري

بعد الانتهاء من التقديم والإعلان عن أسماء الفائزين في مبادرة التمويل العقاري يتم البدء في سداد الأقساط، سواء تم تسليم المشروع بعد 3 سنوات أو إذا كان التسليم فَوْرِيًّا، فسيتم البدء بالخطوات التالية والتي تبدأ بالاستعلام الميداني، ثم الاستعلام عن الائتمان، وبناءً عليه يتم تحديد الدفعة المستلمة والتي تبلغ 40 ألفًا وقد تختلف من حاجز إلى آخر حسب الدخل والعمر ونقطة التمويل وقيمة الدعم الممنوح له، مقدم الطلب من صندوق الإسكان.

– يجري الانطلاق في مشروع الإسكان الاجتماعي من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي وصدور14 إعلانا سابقا .

ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة أنه سيتم إطلاق الإعلان رقم 15، وذلك بشراء الاختصاصات المتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية،

من خلال أي مكتب بريد محتمل على مستوى جميع المدن والمحافظات التي أقيمت فيها الوحدات السكنية

وبعد شراء كتيب الشروط يتم دفع مبلغ 14 إلى 15 ألف جنيه لخطورة الحجز ثم يتم إدخال الموقع من خلال الحساب الشخصي واختيار التقديم على وحدة سكنية واختيار المساحة ثم تحديد السكن الاجتماعي.

– تقديم المشروع حسب كل مشروع وكتابة جميع البيانات المطلوبة في الطلب وتحميل الأوراق المطلوبة. عند الانتهاء من هذه الخطوات، سيتم تأكيد التطبيق وستظهر رسالة في النهاية تؤكد التطبيق، وخلال فترة الإعلان يمكن تعديل البيانات.

الأوراق المطلوبة لمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري

إذا كان المتقدم متزوجاً فعليه تقديم مفردات راتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل، فعليه تقديم إفادة تفيد بذلك. صورة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب وزوجته (سارية المفعول). مستندات إثبات الدخل، والدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري. شهادة الزواج وشهادة ميلاد الأبناء. إيصال سداد مقدم الحجز ومصاريف التسجيل.

– وكذلك المستندات المتعلقة بمصادر الدخل الإضافي، مثل الممتلكات الزراعية، أو العقارات، أو الأراضي، أو المعاش التقاعدي الاستثنائي، أو الأسهم، أو الودائع، أو حسابات التوفير، أو حسابات التوفير، أو الأوراق المالية التي تدر دخلاً إضافياً.

– أما بالنسبة للمهن والعمل الحر والأنشطة التجارية، يجب تقديم شهادة من محاسب قانوني توضح صافي الدخل السنوي أو الشهري يوضح مهنة مقدم الطلب ونسخة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري لأصحاب المهن والتجارية وشهادة تأمين اجتماعي توضح المهنة وأجر التأمين أو صورة من بطاقة النقابة.

وبخصوص المطلقات والأرامل والمتقاعدين عليهم بتقديم طابعة مصدق عليها بيانات المعاش من التأمين.

بالنسبة للمطلقة، نسخة من وثيقة النفقة التي تحصل عليها، مع نسخ من الشهادات الرسمية التي تؤكد الوضع الاجتماعي وعدد أفراد الأسرة (وثيقة زواج، طلاق أو وفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم ممكن وطني، ممكن الأسرة ملزمة).

– في حال تم حجز مشروع إسكان اجتماعي مسبقًا دون تخصيص ومزايا، يجب تقديم مستند يفيد بأن مقدم الطلب قد سحب جدية الحجز في الإعلان السابق.

– إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة الحالي (كهرباء، غاز، ماء).