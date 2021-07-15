رئيس الوزراء:حياة كريمة تمثل ملحمة بناء وتعمير بمصر

/640826/رئيس-الوزراءحياة-كريمة-تمثل-ملحمة-بناء-وتعمير-بمصر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك 10 ملامح لمشروع مبادرة حياة كريمة ستحدث لأول مرة في تاريخ مصر، حيث إنه لأول مرة ستكون هناك ملحمة بناء وتعمير تشهدها مصر، وتشمل 4500 قرية،إضافة إلى 128 ألف تابع تنفذ فيها المشروعات في 20 محافظة.

جاء ذلك كلمته بفعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي (حياة كريمة) لتنمية قرى الريف المصري، وذلك تحت رعايته باستاد القاهرة الدولي حيث تأتي الاحتفالية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون كافة طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية.

وأكدعلي أنه لأول مرة نستهدف في مشروع واحد أكثر من نصف شعب مصر أكثر من 58% من المصريين سيستفيد من هذه المبادرة، حيث إن المشروع يشمل كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية وكل مشروع يحلم به المواطن سيكون موجود في هذا المشروع.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن المشروع تتجاوز استثماراته المقررة لأكثر من 700 مليار جنيه هو تمويل مصري خالص ، ولأول مرة المواطن المصرى يختار مشروعاته من خلال العديد من الاجتماعات التي قمنا بها مع أهالينا في القرى لترجمة حديثهم لمشروعات على الأرض، شبابنا العظيم من خلال مؤسسة حياة كريمة يشارك معنا من خلال التطوع في العديد من المجالات المهمة.

ولفت إلي إن مشروع مبادرة حياة كريمة ليس فقط عملا واحدا نبدأ فيه ولكن هناك آلاف المشروعات التي تنفذ في نفس الوقت في كل قرى مصر، موضحا أنه برغم كل عظمة المشروعات الكبيرة التي نفذتها الدولة خلال الـ7 سنوات الماضية، إلا أن مشروع حياة كريمة هو الأعظم في تاريخ مصر، وربنا يقدرنا على تنفيذه وتحقيق أحلام الشعب المصرى.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: لدينا أكثر من 20 مبادرة رئاسية سيتم تنفيذها وسنسرع في تنفيذها في كل قرى مصر، حيث إن الهدف الرئيسى هو السعي لتغيير حياة المصريين للأفضل.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أطلق مبادرة (حياة كريمة) في 2 يناير 2019 لتنمية الريف المصري، ثم تحولت لمشروع قومي في مُقتبل عام 2021، لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية على مستوى الجمهورية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.