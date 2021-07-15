«مشروع القرن الواحد والعشرين»..دوت الخليج يرصد أبرز 20تصريحًا لرئيس الوزراء بمؤتمر حياة كريمة

/640830/مشروع-القرن-الواحد-والعشرينتحيا-مصر-يرصد-أبرز-20تصريحا-لرئيس-الوزراء-بمؤتمر-حياة-كريمة

ألقي رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي كلمتهبفعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي (حياة كريمة) لتنمية قرى الريف المصري، وذلك تحت رعاية الرئيس السيسي باستاد القاهرة الدولي.

وتأتي الاحتفالية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون كافة طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية.

وقال إن مشروع تطوير قرى الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة هو المشروع الأكبر في العالم، وهو مشروع القرن الحادي والعشرين.

أبرز ما جاء في كلمة رئيس الوزراء خلال المؤتمر:-

- المشروع هو الأكبر على مستوى العالم الذي تقوم به أي دولة في العصر الحديث.

- الدولة المصرية نفذت وتنفذ على مدار 7 سنوات ماضية العديد من المشروعات القومية بتكلفة تقارب 6 تريليون جنيه ساهمت في تعزيز القدرة على البدء في تحقيق التنمية المستدامة للريف المصري.

- الجمهورية الجديدة ليس مجرد منشآت جديدة بل إعادة رسم خريطة مصر وتوزيع البشر والإمكانات الاقتصادية على كافة ربوع مصر بما يستجيب لمشكلات الحاضر وتحديات المستقبل.

- نستهدف إحداث تحولات نوعية عميقة في أغلب مكونات البنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالريف المصري.

- مصر على مدار القرون السابقة كان دائمًا في كل قرن مشروع ضخم الدولة تنفذه ويطلق عليه مشروع القرن، في القرن الـ19 كان مشروع القرن هو قناة السويس 1859- 1869، ومشروع القرن الـ20 هو السد العالي 1960-1971.

- مبادرة حياة كريمة التي نشهدها اليوم هي المشروع الأهم الذي عرفته مصر طوال أكثر من نصف قرن.

- مبادرة حياة كريمة هي مبادرة شاملة تستوعب كافة المبادرات الرئاسية، حيث تم تنفيذ أكثر من 20 مبادرة رئاسية متنوعة في زمن قياسي لحياة أفضل منها تكافل وكرامة ومصر بلا غارمات و100 مليون صحة ومراكب النجاة ودعم صحة الطفل ومصر الرقمية وتنمية الأسرة المصرية.

الملامح والسمات الرئيسية للمبادرة:

- لأول مرة ملحمة بناء وتعمير تشهدها كل أرجاء محافظات مصر، أكثر من 4500 قرية وأكثر من 28 ألف تابع يُنفذ فيهم مشروعات بـ175 مركز في 20 محافظة.

- لأول مرة يتم استهداف أكثر من نصف سكان مصر بمشروع قومي واحد، حيث يستهدف المشروع 58% من إجمالي سكان الجمهورية.

- لأول مرة مشروع واحد يمس كافة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية.

- لأول مرة مشروع مصري 100% باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه.

- لأول مرة المواطن يختار مشروعاته ضمن "تطوير الريف المصري" لأجل "حياة كريمة"

- لأول مرة يتم فتح باب المشاركة الشبابية في مجالات متنوعة بالمشروع.

- لأول مرة يتم إطلاق مؤشرات لقياس جودة الحياة بقرى الريف المصري.

- لأول مرة ستشهد القرى خدمات لم تكن بها من قبل مثل شبكات الغاز الطبيعي والألياف الضوئية، المجمعات الزراعية ومجمعات خدمية للمصالح الحكومية بالقرى الأم.

- لأول مرة تعد المبادرة تطبيق حقيقي لأهداف التنمية المستدامة الـ17 (استدامة مالية- استدامة مؤسسية- استدامة بيئية- استدامة اقتصادية).