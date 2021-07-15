محيى الدين: الأمم المتحدة اعتبرت حياة كريمة من أفضل برامج التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - وأضاف محيى الدين، خلال فيديو مسجل تم عرضه بالمؤتمر الأول للمشروع القومى لمبادرة "حياة كريمة" فى حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، أن الأمم المتحدة استندت لمعايير دولية أبرزها بأنها تراعى كل أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الفقر، كما أنها تراعى الفرص، وتركز على الفئات الأضعف فى مجتمعنا، بالإضافة إلى الاهتمام بالحياة فى القرى.

وانطلق قبل قليل، المؤتمر الأول للمشروع القومى «حياة كريمة»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستاد القاهرة الدولى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء، وعدد من الوزراء.