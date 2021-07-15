مدبولى: منظومة إلكترونية لمتابعة مشاريع حياة كريمة فى 4.500 قرية

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى فى كلمته بالمؤتمر الأول لمشروع "حياة كريمة"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء اليوم الخميس "إحنا فى مشروع حياة كريمة بنتكلم عن 4.500 قرية وكل قرية لها ظروفها وطبيعتها".
وتابع رئيس الوزراء "لدينا الآن منظومة للمتابعة وأستطيع معرفة أين وصلت المشروعات فى القرى وحجم الإنجاز على مدار اليوم.. وهيكون عندنا منظومة كاملة من خلال الكمبيوتر لمعرفة كل مشروع وإلى أى نسبة وصل تنفيذه".
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