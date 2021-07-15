جدة - نرمين السيد - وقال مدبولى موجها حديثه للرئيس عبدالفتاح السيسى، فى كلمته، بالمؤتمر الأول لمشروع "حياة كريمة"، اليوم الخميس "نعاهد حضرتك من خلال هذا المشروع وتلاحمنا معا إننا نكون قادرين على رفع المعاناة عن الريف المصرى.. وتحقيق تغيير حقيقى وملموس". وأضاف مدبولى "صحيح هذا المشروع تحدى كبير لنا.. ولكن سنكون على قدر المسؤولية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- مدبولى للرئيس السيسى: نعاهدك على رفع المعاناة عن الريف المصرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.