مدبولى: مشروعات حياة كريمة إعادة رسم لخريطة مصر

جدة - نرمين السيد - استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، نماذج للمشروعات الكبيرة التى تنفذ على أرض مصر ضمن مبادرة (حياة كريمة)، وقال إن هذه المشروعات ليست مجرد مشروعات إنشائية "كما يقول البعض"، لكنها إعادة لرسم خريطة مصر، وتوزيع السكان والإمكانيات الاقتصادية على جميع ربوع الدولة؛ لحل مشاكل الحاضر واستشرف المستقبل وتجنب أى مشاكل مستقبلية.





وأشار مدبولى فى كلمته خلال انطلاق المؤتمر الأول للمشروع القومى لمبادرة (حياة كريمة) لتطوير الريف المصرى مساء اليوم الخميس، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى استاد القاهرة الدولى، بحضور آلاف المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية إلى أن كل هذا الحجم من الجهد هو ببساطة شديدة فكر وجوهر الجمهورية الجديدة، وهو إعادة تصميم وبناء شاملة لمكونات الدولة المصرية. وأضاف أن المشروع يهدف إلى تحقيق تنمية كاملة ترفع المستوى الاقتصادى والاجتماعى والثقافى لأهالى الريف المصرى، وليس "مجرد إدخال مرافق وأعمل مشروع أو تحسين بيت".

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