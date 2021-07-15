غرفة عمليات حياة كريمة تستعرض جهود عناصرها من مواقع العمل المختلفة

جدة - نرمين السيد - من داخل أروقة غرفة العمليات المركزية للمشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، قام المهندس أحمد أمجد رئيس غرفة العمليات المركزية اليوم، خلال فعاليات المؤتمر الأول لحياة كريمة باستعراض مهام الغرفة الرئيسية بوحداتها الأربعة المتمثلة فى "وحدة الرصد الميدانى المعنية بأعمال الرصد والمتابعة الميدانية للمشروعات وكذلك متابعة معدلات التنفيذ بالقرى، ووحدة المتابعة الإعلامية والرقمية المختصة بأعمال الرصد والمتابعة والتقييم لكل ما يتم تداوله فى وسائل الإعلام والسوشيال ميديا عن مشروعات"حياة كريمة"، ووحدة التحليل والتوثيق وهى المسؤولة عن تحليل ومعالجة البيانات الواردة وتوثيقها، ووحدة قواعد البيانات والخريطة التفاعلية وهى المسؤولة عن متابعة جميع المشروعات بالصور والاحداثيات الجغرافية.





واختتم أمجد حديثه مؤكدا أن جميع أنشطة الغرفة المركزية تتم بالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وجميع الجهات التنفيذية على مدار الساعة.

كما قام محمد طاهر رئيس قطاع الرصد والمتابعة الميدانية بمؤسسة حياة كريمة مع عناصر الوحدة المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية باستعراض عدد من المشروعات الجارى تنفيذها من مواقع العمل المختلفة منها مشروع المجمع التعليمى الذى يضم مدرسة للتعليم الأساسى وأخرى للتعليم الفنى بقرية الرياض التابعة لمركز ناصر بمحافظة بنى سويف، ومشروع إحلال وتجديد مركز شباب قرية شرنوب التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، ومشروع إنشاء وحدة صحية بقرية الصفوة التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، ومشروع تبطين ترعة أم عبدالعال بعزبة بدوى التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، ومشروع محطة رفع قرية اتليدم التابعة لمركز ابوقرقاص بمحافظة المنيا، ومشروع سكن كريم بوادى النقرة التابعة لمركز نصر النوبة بأسوان، ومجمع الخدمات الحكومية بقرية قابونة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

جدير بالذكر أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" قد بدأ كمبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الثانى من يناير عام 2019، ثم تحولت لمشروع قومى فى مُقتبل عام 2021 يهدف إلى سد الفجوات التنموية فى القرى والمراكز المستهدفة والبالغ عددها 4685 قرية باستثمارات تُقدر بـ 700 مليار جنيه تسهم فى تحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم أهدافها ومحاورها مع أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل سكن كريم، وصحة، وتعليم، ورى وتموين وزراعة وثقافة وبنية تحتية وبيئة نظيفة ومجتمعات منتجة وذلك لضمان استدامة التنمية فى القرى والمراكز المستهدفة.

وتتلخص أهدافها فى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر الأكثر احتياجا فى القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على جميع الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم فى تحقيق حياة كريمة لهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدنى وتعزيز التعاون بينه وبين جميع مؤسسات الدولة، وبمشاركة شركات القطاع الخاص، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار فى البشر، وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية فى بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.