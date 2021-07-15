مصطفى مدبولى: إنشاء 333 مجمعا زراعيا وبناء مجمع حكومى مصغر فى 33...

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تستهدف إنشاء مجمعات زراعية حديثة بجانب إنشاء مراكز لتجميع الألبان لخدمة المزارع المصرى، وإنشاء 333 مجمعا زراعيا في القرى.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال احتفالية المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة بحضور الرئيس السيسى، أنه سيجرى إنشاء مجمع الخدمات الحكومية في القرى والذى سيعادل الوزارات الجديدة التي يتم إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن تكون كل مبانى الحكومة منظومة ذكية ومحوكمة، وعمل مجمع حكومي مصغر في 33 وحدة محلية تضم خدمات سجل مدنى والوحدة المحلية ومكاتب تموين والمركز التكنولوجى، ونحن بالفعل ننفذه على الأرض، وانتهينا في الهيكل الخرسانى للمجمعات الخدمية في بعض القرى.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن أكثر من 14 ألفا و500 كيلو طرق داخل القرى سيجرى رصفها وتأهيلها لتكون على مستوى لائق بجانب أكثر من 2700 كيلو للطرق التي ستربط بين القرى والمراكز بجانب الكبارى التي ستتم على الترع والمصارف.

يشار إلى أن يوم 2 يناير 2019.. كان تاريخًا فاصلاً فى حياة الملايين من المواطنين بقرى الريف المصرى وتحديدًا القرى الأكثر احتياجًا، حيث كتبت فى هذا اليوم، شهادة ميلاد حقيقية لهذه الفئات الأكثر احتياجًا بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة فى آلاف القرى المصرية، حيث قال الرئيس السيسى وقتها عبر حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى: " أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وبرعايتى المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.. تحيا مصر".

ومنذ عام 2019 وحتى الآن تحصد الملايين من الأسر الفقيرة والمتوسطة، فى القرى والريف، ثمار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث استطاعت مبادرة حياة كريمة بمشروعاتها فى أقل من عامين أن تغير حياة الملايين وترفع مستوى المعيشة فى التجمعات الريفية المستهدفة.