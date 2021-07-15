/640832/عهود-وافي-بنشتغل-على-الأرض-علشان-كل-أهالينا-في-مصر-يعيشوا-الحياة-الكريمة-اللي-بنحلم-بيها

قالت عهود وافي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة:"من يوم ما قلت بيعايرونا بفقرنا وإن سيادتك مش هتسكت، حلفنا إننا مش هنسكت، وهنكون في ضهر حضرتك”.

دوت الخليج يرصد تفاصيل انطلاق المؤتمر الأول حياة كريمة

وأضافت عهود وافي:”بنشتغل على الأرض علشان نحقق الهدف ده، وكل أهالينا في مصر يعيشوا الحياة الكريمة اللي بنحلم بيها”.

حياة كريمة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك 10 ملامح لمشروع مبادرة حياة كريمة ستحدث لأول مرة في تاريخ مصر، حيث إنه لأول مرة ستكون هناك ملحمة بناء وتعمير تشهدها مصر، وتشمل 4500 قرية،إضافة إلى 128 ألف تابع تنفذ فيها المشروعات في 20 محافظة.

المؤتمر الأول حياة كريمة

جاء ذلك كلمته بفعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي (حياة كريمة) لتنمية قرى الريف المصري، وذلك تحت رعايته باستاد القاهرة الدولي حيث تأتي الاحتفالية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون كافة طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية.

وتابع: "شرف عظيم ليا في هذا اليوم التاريخى لإطلاق مشروع هو الأكبر على مستوى العالم، وتابع: "ليس مبالغة ولكنها حقيقة" مؤكدا علي أن "حياة كريمة"، تعد أيقونة الجمهورية الجديدة التي وعد بها الرئيس السيسى الشعب المصرى، وتابع: "عنوان وأيقونة للجمهورية الجديدة التي وعد الرئيس بها الرئيس السيسى الشعب المصرى.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أطلق مبادرة (حياة كريمة) في 2 يناير 2019 لتنمية الريف المصري، ثم تحولت لمشروع قومي في مُقتبل عام 2021، لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية على مستوى الجمهورية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.