تدشين اتحاد شباب الجمهورية الجديدة بمؤتمر حياة كريمة..وجهاد عامر: السيسي يثق بالشباب

/640834/تدشين-اتحاد-شباب-الجمهورية-الجديدة-بمؤتمر-حياة-كريمةوجهاد-عامر-السيسي-يثق-بالشباب

جاء ذلك بحديث الدكتورة جهاد عامر بأن الرئيس السيسي يثق في الشباب ويتيح لهم كافة الفرص، في كل المجالات ، موضحة الدعم الذي نالته الكيانات الشبابية ودورهم الكبير الذي قدموه من خلال التعاون والتكاتف في إطار شراكات مثمرة وكان لها لامردورد على ارض الواقع .

وأشارت جهاد عامر أن المبادرات الرئاسية ساهمت في زيادة وعي الشباب بقضايا الدولة، معلنة إطلاق اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، مناشدة الرئيس عبدالفتاح السيسي تدشين اتحاد شباب الجمهورية الجديدة

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أطلق مبادرة (حياة كريمة) في 2 يناير 2019 لتنمية الريف المصري، ثم تحولت لمشروع قومي في مُقتبل عام 2021، لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية على مستوى الجمهورية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين