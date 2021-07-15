رسمياً.. آرسنال يعلن إعارة لاعب الفريق لمارسيليا الفرنسي«صور»

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أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، على صفحتة الرسمية فيسبوك، رسميًا، إعارة مدافعه الفرنسي ويليام صليبا، صاحب العشرون عام، إلى نادي مارسيليا الفرنسي، لمواصلة كسب خبرات أكثر.

ويرصد دوت الخليج تفاصل إعارة لاعب آرسنال، لفريق مارسيليا الفرنسي.

صليبا كان انضم إلى صفوف آرسنال في صيف عام 2019، قادمًا من سانت إيتيان، ثم أعاره النادي في العام ذاته إلى فريقه السابق مرة أخرى، من أجل اكتساب خبرة قبل اللعب في البريميرليج، وقضى الموسم الماضي مُعار لنادي نيس.

تفاصيل عقد الإعارة

ويبدو أن إدارة آرسنال ترغب في حصول صليبا على دقائق أساسية أخرى خارج البريميرليج، حيث قال النادي في بيانه قبل قليل: "ويليام صليبا ينضم إلى مارسيليا على سبيل الإعارة لمدة موسم".

ولم يعلن آرسنال عن قيمة الإعارة، وأكد أن مارسيليا لا يملك حق شراء صليبا، حيث ينتهي إعارته مع النادي الفرنسي في 30 يونيو 2022.

أول مباراة لآرسنال

ويبدأ آرسنال مشواره في النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 13 أغسطس المقبل أمام برينتفورد.

وتوجه 30 لاعبًا من آرسنال تحت قيادة المدرب مايكل أرتيتا إلى اسكتلندا لخوض المعسكر التدريبي، الذي سيستمر 5 أيام.

مسيرة محمد النني

مسيرة كبيرة خاضها النني مع عالم الساحرة المستديرة، بدأها بين صفوف ناشئي الأهلي، الأمر الذي لا يعرفه الكثيرون، حيث بدأ مشواره بالفانلة الحمراء، قبل أن ينتقل إلى صفوف المقاولون العرب، ثم يبدأ رحلة الاحتراف من بوابة بازل السويسري، والذي انتقل منه إلى نادي أرسنال أحد أعرق الأندية الإنجليزية، استطاع خلالها اللاعب التتويج بـ 6 ألقاب، من بنيها 4 مع نادي بازل السويسري.

وحصل النني على لقب الدوري السويسري 4 مرات متتالية مواسم 2012-2013 ، 2013-2014 ، 2014-2015 ، 2015-2016، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي مع فريق أرسنال عام 2017، وكأس السوبر الإنجليزي عام 2018.

ومع المنتخب الوطني، كان ظهور اللاعب مع المنتخب الأول تحت قيادة الأمريكى بوب برادلى عام 2011، وأصبح من العناصر الأساسية في خط وسط منتخب مصر من وقتها حتى الأن، باختلاف المدربين.