/640822/محمود-فايد-مبادرة-حياة-كريمة-عكست-حرص-الدولة-بقيادة-السيسي--على-ضمان-حقوق-الإنسان

قال الكاتب الصحفي محمود فايد، مدير تحرير موقع دوت الخليج، أن مبادرة حياة كريمة كان لها دور قوي في تحقيق مفاهيم حقوق الإنسان التي كفلها الدستور، مشيرًا إلى انها تعكس حرص الدولة المصرية ومؤسساتها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على ضمان وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومه الشامل، من حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية.

وأضاف "فايد" خلال التغطية الخاصة من موقع دوت الخليج لاحتفالية انطلاق مبادرك حياة كريمة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الزميل صلاح عزازى، أن المبادرة الرئاسية استهدفت رفع كفاءة البنية التحتية لأكثر من نصف سكان مصر، المتواجدين في قرى مصر.

وأشار مدير تحرير موقع دوت الخليج، أن مبادرة حياة كريمة كانت بمثابة ملحمة وطنية وتجربة متفردة، استطاعت أن تحافظ على حقوق المواطنين بتوفير كافة الخدمات التي ترقى بالمواطن أن يعيش حياة كريمة، من خلال التطوير بكافة القطاعات الصحية والتعليمية والسكنية حتى تكون تتماشى طريقة معيشته مع النهضة التي تعيشها البلاد.

واكد فايد أن المبادرة جاءت من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا في القري والمراكز المستهدفة ووالذي بلغ عددها ما يقرب من 4500 قرية باستثمارات تُقدر بـ 700 مليار جنيه تسهم فى تحسين حياة اكثر من نصف سكان مصر، من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة.