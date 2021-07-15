/640831/برلمانية-تؤكد-على-أهمية-إنشاء-المناطق-اللوجستية-في-مصر-لدعم-المشروعات-التنموية

أشادت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بفكرة استحداث خريطة تصديرية لمحافظات مصر، مشيرة إلى أن هذا الاتجاه في غاية الاهمية لما له من مزايا متعددة، منها وضوح الرؤيه الاقتصادية واستدامة التطور الاقتصادي.

ربط التعليم بسوق العمل

وأضافت عضو مجلس النواب، أننا في حاجة لربط التعليم بمخرجات سوق العمل، في كل المحافظات، موضحة أنه يوجد محافظات تشتهر بحرف معينة حيث أنه يوجد محافظات تعتمد على تصدير الأثاث الخشبية مثل محافظة دمياط، وبالتالي عمل ورش ومدارس تعليمية لتأهيل الخرجين بما يتناسب مع هذه الحرفة سيكون له دور إيجابي في تنشيط هذه الصناعات.

وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أن التوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية بالمحافظات له دور كبير في دعم المشروعات التنموية والعمل على إحداث طفرة اقتصادية هائلة والإسراع بوتيرة التنمية داخل المحافظات، فضلا عن الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى.