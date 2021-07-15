مساعدا وزير الخارجية يلتقيان الدبلوماسيين المنقولين للعمل بالخارج

جدة - نرمين السيد - التقى السفير يوسف مكاوى مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية، والسفير عمر عامر مساعد وزير الخارجية للسلك الدبلوماسى والقنصلى والتفتيش، بالدبلوماسيين المنقولين للعمل بالخارج قبل مغادرتهم لتسلم العمل ببعثاتنا خلال الأيام المقبلة.





وتناول اللقاء الركائز الأساسية للعمل الدبلوماسى والقنصلى فى الخارج، وكيفية التمثيل المشرف لمصر فى بعثاتنا الدبلوماسية بالخارج، بما يضمن حماية ورعاية مصالح مصر. كما تم استعراض رؤية الوزارة فى مجال التحول الرقمى فى إطار التحديث المستمر لآليات العمل التى يجب على الدبلوماسيين الاعتماد عليها مستقبلاً، وبما يتلاءم مع تحديات العصر، والاستعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية.

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