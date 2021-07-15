جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الأول للمشروع القومى لمبادرة "حياة كريمة" فى حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس: "أنا وقفت أمام حضرتك يا ريس قبل 4 سنوات، واليوم ده أنا فاكره كويس، ولا يمكن أن يمحى من ذاكرتى، لأن ذلك اليوم منحنى أملًا كبيرا .. ولو كنت بجرى يوم فمن بعده هجرى ألف.. أنا بشكر حضرتك على هذا اليوم".
وأكد الزغبى أن الشعب المصرى لا يعرف المستحيل وسيواصل بناء وطنه وسيستكمل المشروع القومى "حياة كريمة".
وانطلق قبل قليل، المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستاد القاهرة الدولى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء، وعدد من الوزراء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ياسين الزغبى لـ الرئيس السيسى: بشكرك ياريس لأنك غيّرت حياتى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.