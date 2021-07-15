ياسين الزغبى لـ الرئيس السيسى: بشكرك ياريس لأنك غيّرت حياتى

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الأول للمشروع القومى لمبادرة "حياة كريمة" فى حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس: "أنا وقفت أمام حضرتك يا ريس قبل 4 سنوات، واليوم ده أنا فاكره كويس، ولا يمكن أن يمحى من ذاكرتى، لأن ذلك اليوم منحنى أملًا كبيرا .. ولو كنت بجرى يوم فمن بعده هجرى ألف.. أنا بشكر حضرتك على هذا اليوم".

وأكد الزغبى أن الشعب المصرى لا يعرف المستحيل وسيواصل بناء وطنه وسيستكمل المشروع القومى "حياة كريمة".

وانطلق قبل قليل، المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستاد القاهرة الدولى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء، وعدد من الوزراء.