الرئيس السيسى: أشكر الجيش والشرطة على ما يبذلونه من جهود فى خدمة الوطن 

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الشكر إلى الجيش والشرطة على ما يبذلونه من جهود فى خدمة الوطن، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية الكبرى رمز يعبر عن إرادة المصريين فى البناء.





وأضاف السيسى، خلال كلمته بالمؤتمر الأول للمشروع القومى لمبادرة "حياة كريمة"، اليوم الخميس، أننا نسعى لرفع مستوى المعيشة لأكثر من 4 آلاف قرية لتحسين مستوى الحياة لـ 58 مليون مواطن، مشيرًا إلى أننا نعلن انطلاق هذا المشروع الطموح، مستعينين بالله وثقتنا فى قدرات المصريين. واعتبر الرئيس السيسى أن "حياة كريمة" تعد تدشينا للجمهورية الجديدة القائمة على مفهوم الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التى تمتلك القدرات الشاملة، وتعلى مفهوم المواطنة وتسعى لتحيق الاستقرار والتنمية،

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