عاجل.. السيسى: نمتلك من الأدوات السياسية والعسكرية ما نحمى به مقدراتنا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إن مصر تدير علاقاتها الخارجية بالاحترام المتبادل، ومصر أصبحت تمتلك من الأدوات السياسية والاقتصادية والعسكرية ما يمكنها من إنفاذ إرادتنا وحماية مقدراتنا.





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