رئيس الوزراء: حياة كريمة أكبر مشروع على مستوى العالم ودى الحقيقة مش...

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مشروع حياة كريمة هو الأكبر على مستولى العالم، وتابع: "شرف عظيم ليا في هذا اليوم التاريخى لإطلاق مشروع هو الأكبر على مستوى العالم، وتابع: "ليس مبالغة ولكنها حقيقة".

وأضاف رئيس الحكومة، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى بحضور الرئيس السيسى، أن "حياة كريمة"، تعد أيقونة الجمهورية الجديدة التي وعد بها الرئيس السيسى الشعب المصرى، وتابع: "عنوان وأيقونة للجمهورية الجديدة التي وعد الرئيس بها الرئيس السيسى الشعب المصرى.