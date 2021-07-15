نشرة أخبار الأهلي اليوم الخميس:موسيماني في مؤتمر صحفي غداً للحديث عن مباراة كايزرتشيفز..عبدالحفيظ المارد الاحمر جاهز للنهائي..الذكرى الـ84 لميلاد الراحل طارق سليم نجم القلعة الحمراء

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شهد النادي الأهلي اليوم الخميس، على العديد من الأخبار والأحداث التي تخص قلعة المارد الأحمر، ويستعد النادي الأهلي لمباراته أمام فريق كايزر تشيفز، والتي من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

لاعبو الأهلي في محاضرة تنظيمية

حضروا ظهر اليوم،الخميس، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني والإداري، محاضرة تنظيمية استعدادا لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

وعقدت المحاضرة بفندق إقامة الأهلي بمدينة الدار البيضاء المغربية، واستمرت قرابة الـ30 دقيقة، واستهدفت شرح التعليمات الخاصة بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.

موسيماني في مؤتمر صحفي غداً للحديث عن مباراة كايزرتشيفز

بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومعه كابتن الفريق، يحضران غدًا المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء بعد غد السبت.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي في الثانية عشرة والنصف ظهر غد الجمعة، بتوقيت المغرب “الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة”. ويتحدث موسيماني وكابتن الأهلي خلال المؤتمر الصحفي عن مباراة كايزر تشيفز، واستعداد الفريق لها، وذلك وفقاً للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أجرى مسحة طبية صباح اليوم، الخميس، بمقر إقامة البعثة بالمغرب، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وقبل مباراة النهائي بـ48 ساعة، وفقا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” .

ويخوض الأهلي مرانه الثاني، في المغرب اليوم على ملعب “كهرماء” بمدينة الدار البيضاء استعدادا لخوض المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، والتي تقام في التاسعة مساء، بعد غد السبت بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

في مثل هذا اليوم..تمر الذكرى الـ84 لميلاد الراحل طارق سليم نجم الاهلى

فى مثل هذا اليوم 15 يوليو تمر الذكرى الـ84 لميلاد الراحل طارق سليم نجم الاهلى ومنتخب مصر الأسبق الذى يرتبط بقصة وفاء في عشق كيان القلعة الحمراء.

ونشأ طارق سليم وسط عائلة رياضية أهلاوية، تعشق الساحرة المستديرة، فبدأ ممارسة الكرة في شارع عكاشة بالدقي حتى شاهده حسين كامل كشاف الأهلي الشهير، لينضم إلى ناشئي الفريق وكان عمره آنذاك 11 عاماً، ليكتمل مثلث العائلة داخل جدران النادي الأهلي.

جنتلمان الكرة المصرية، اللقب الذي اشتهر به طارق سليم اتخذ النادي الأهلي بيتاً، وظل طوال الوقت على مدار حياته مشغولا بالحفاظ على أركان هذا البيت، رافضا المساس به أو الحديث للإعلام عن أسرار النادي بأي شكل من الأشكال، فلم يبالغ عندما قال كلمته المأثورة: «الأهلي ليس مجرد ناد رياضي بالنسبة لي بل هو بيتي ولا أحد يبوح بأسرار منزله للخارج”.

طاهر محمد طاهر

نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مقارنة بين المصري طاهر محمد طاهر لاعب وسط النادى الأهلي، وليبوجانج مانياما لاعب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتبت صفحة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية التابعة للكاف على حسابها على موقع "تويتر" على المقارنة بين ليبوجانج مانياما وطاهر محمد ، قائلة: " ليبوجانج مانياما vs طاهر محمد ، من سيقود فريقه إلى الذهب في نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ ".

سيد عبد الحفيظ

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق جاهز لنهائي دوري أبطال إفريقيا، وجميع الأمور مُستقرة تماماً في بعثة الفريق بالمغرب، وهناك حالة من التركيز بين الجميع من أجل الفوز بلقب البطولة على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وقال عبد الحفيظ: «نحترم تماماً فريق كايزر تشيفز، ونرفض أي محاولات للتقليل منه لمجرد أنه لم يحصل من قبل على بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتابع: «وصول فريق كايزر تشيفز لنهائي دوري أبطال إفريقيا وعلى حساب فرق كبيرة آخرها الوداد المغربي في نصف نهائي البطولة يؤكد أن بطل جنوب إفريقيا قوي، ويقدم كرة جماعية، ولديه طموح هو الآخر من أجل حصد اللقب للمرة الأولى.

وشدد مدير الكرة على أن كرة القدم لا تعترف بالأسماء ولا بالتاريخ، وهناك دروس كثيرة في هذه النقطة، وعلينا أن نخوض مباراة النهائي الإفريقي بكل جدية وقوة، متسلحين بـ«شخصية الأهلي من أجل تحقيق اللقب الإفريقي الغالي، وإسعاد الجماهير التي تدعمنا دائماً. ويستعد الأهلي لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، بعد غد السبت، في التاسعة مساءً «بتوقيت القاهرة»، باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.