/640840/علاء-عابد-العالم-ينبهر-بمبادرة-حياة-كريمة-والسيسى-نجح-فى-تحقيق-التنمية-الشاملة-لكل-المصريين

وصف النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المشروع القومي المصري " حياة كريمة " بأنه نموذج عالمي لمعني حقوق الإنسان معرباً عن سعادته الغامرة بما شاهده فى المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم.

وقال " عابد " فى بيان له اصدره منذ قليل ان هذا المشروع القومى العملاق لم يعد مصرياً وانما اصبح واحداً من اهم المشروعات العالمية بعد تسجيله داخل منظمة الامم المتحدة واشادة المجتمع الدولى به مؤكداً ان الشعب المصرى العظيم خاصة من اهالينا الفقراء والبسطاء داخل القرى والريف المصرى شعروا بارتياح كبير وواسع النطاق بانجاز هذا المشروع غير المسبوق فى تاريخ العالم كله وتوقع النائب علاء عابد ان يتحول القرى والريف المصرى الى وحدات اقتصادية ناجحة تسهم فى دعم الاقتصاد المصرى مطالباً من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باعطاء اولوية قصوى لتملك وادارة الشباب المصرى فى القرى والريف المصرى لمختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

ووجه النائب علاء عابد تحية قلبية لجميع القيادات والشركات والمهندسين والفنيين والعمال المصريين الشرفاء على جهودهم الكبيرة والناجحة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى ستغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى القرى والريف المصرى على مستوى الجمهورية مؤكداً أن الرئيس السيسى بهذا الانجاز الكبير جعل العالم كله ينبهر بالتجربة المصرية فى تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية لكل المصريين