/640842/أول-سيلفي-لرئيس-مجلس-النواب-بمؤتمر-حياة-كريمة-بمشاركة-النائب-محمود-بدر

نشر النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب أول سيلفي لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك علي هامش مشاركته بمؤتمر حياة كريمةلتنمية قرى الريف المصري، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون كافة طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية.

ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسميا وثيقة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري. فيما وأطلق الرئيس "عبدالفتاح السيسي" مبادرة حيلة في كريمة في 2 يناير 2019 لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين وشهدت فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي (حياة كريمة) لتنمية قرى الريف المصري، مشاركة خاصة من صاحب واقعة تعدي كمساري قطار منوف، محمد رشاد بناءًا علي دعوة خاصة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول سيلفي لرئيس مجلس النواب بمؤتمر حياة كريمة بمشاركة النائب محمود بدر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.