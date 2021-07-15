/640843/الرئيس-السيسي-مصر-تمتلك-من-القوة-العسكرية-ما-يعزز-من-نفاذ-إرادتنا-وحماية-مقدرتنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر أصبحت تمتلك من الأدوات السياسية والقوة العسكرية والاقتصادية ما يعزز من نفاذ إرادتنا وحماية مقدرتنا.

جاء ذلك بكلمته مؤتمر حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون كافة طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية. ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسميا وثيقة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري. فيما وأطلق الرئيس "عبدالفتاح السيسي" مبادرة حيلة في كريمة في 2 يناير 2019 لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين

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