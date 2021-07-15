جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمبادة "حياة كريمة"، المشروع القومى لتنمية الريف المصرى، "محطات المعالجة والمشاريع اللى اتعملت خلال 4 سنوات الماضية كان الهدف منها الاستفادة القصوى من المياه".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى: تحركنا بمجلس الأمن لوضع سد النهضة على أجندة الاهتمام الدولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.