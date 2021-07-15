الرئيس السيسى يكرم مجموعة من العاملين فى المشروع القومى حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم الخميس، نماذج من العاملين فى المشروع القومى "حياة كريمة"، فى إطار فعاليات المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة" المقام باستاد القاهرة الدولى، تحت رعايته، وبحضور أكثر من خمسة عشر ألف مواطن، يمثلون كافة طوائف الشعب المصرى، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.





وكرم الرئيس كلٍ من رقية حماد عربى فرغلى رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان سابقا، نظرا لقدرتها على مواجهة وحل كافة المشكلات والتحديات، أثناء تنفيذ المشروع، وجبريل فتيح عايد جبلى منسق حياة كريمة بمحافظة جنوب سيناء، لقدرته على حصر كافة الاحتياجات والاستماع لمقترحات المواطنين خلال تنظيم عدد من الندوات.

كما كرم الرئيس محمد رأفت عبد العزيز معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات القومية والمرافق، نظرا لتعاونه على إدارة ملف حياة كريمة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية بشكل احترافى، وعبد الوهاب جبر محمد الحضرى منسق وحدة حياة كريمة بمحافظة الغربية وعضو المكتب الفنى للسيد المحافظ، نظرا لقدرته على حل كافة المشكلات أثناء تنفيذ المشروع.

وكرم الرئيس السيسى أيضا محمد عبد السلام رئيس الوحدة المحلية لقرية السلام بالإسماعيلية، لمتابعته المستمرة فى توصيل مياه الشرب للقرى المحرومة على حدود محافظة السويس وشمال سيناء والقناة، وريمون صفوت موظف بديوان عام محافظة المنيا، لمشاركته فى رفع الإحداثيات وتدقيق كشوف سكن كريم والتنسيق الجيد مع الجهات مع المسؤولة.

وتضمن تكريم الرئيس لأعضاء مبادرة حياة كريمة كل من عبير عبد الرحمن مشرف موظفة بديوان عام محافظة المنيا، لقيامها بإدارة نظم معلومات البوابة الإلكترونية لحياة كريمة، والتعاون المستمر والتفانى فى العمل ونيفين النحاس باحث بمكتب نائب محافظ الإسكندرية، بسبب قدرتها على التنسيق على مدار اليوم منذ بداية المبادرة مع ممثلى مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، ومجدى رياض عبد الغفار رئيس مجلس مدينة ومركز الشهداء محافظة المنوفية، نظرا لقيامه بعمل حصر دقيق لأراضى الدولة لاستخدامها فى المشروعات، والمتابعة على الأرض بتفانى.

كما كرم الرئيس عددا من المتطوعين وهم: أحمد أحمد إسماعيل أبو كريشة عمدة قرية أولاد على بمركز المنشأة بسوهاج، لقيامه بنشر الوعى بأهمية المبادرة، والاستماع الجيد لرغبات المواطنين ومقترحاتهم، وكذا التنسيق مع الجهات التنفيذية لرفع تلك المقترحات وتلبية احتياجاتهم، وزينب على متطوعة بمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، نظرا لتعاونها الهائل فى رصد ومتابعة الحالات وتنفيذ التكليفات بدقة، ومحمد على جبر عن محافظة بنى سويف، لتعامله مع المشكلات وحلها بأقل الإمكانيات، بالإضافة إلى تكريم مجموعة من منسقى حياة كريمة، وهم:، وغادة سيد خديوى عن محافظة الوادى الجديد، وطارق أحمد عن محافظة سوهاج.

وشهدت الاحتفالية تكريم خاص لروح محمد حسن عضو بمؤسسة حياة كريمة بالقليوبية الذى توفى بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث كان من أكثر المتطوعين اجتهادا وتفانيا ودماثة خلق.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة هى مبادرة رئاسية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 2 يناير 2019 ثم تحولت لمشروع قومى فى مقتبل عام 2021، يهدف إلى سد الفجوات التنموية فى القرى والمراكز المستهدفة والبالغ عددها 4.685 قرية باستثمارات تقدر بـ 700 مليار جنيه تسهم فى تحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم أهدافها ومحاورها مع أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة، بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل سكن كريم، وصحة،وتعليم، ورى وتموين وزراعة وثقافة وبنية تحتية وبيئة نظيفة ومجتمعات منتجة وذلك لضمان استدامة التنمية فى القرى والمراكز المستهدفة.

وتتلخص أهدافها فى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر الأكثر احتياجا فى القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم فى تحقيق حياة كريمة لهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدنى وتعزيز التعاون بينه وبين كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار فى البشر، وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية فى بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.