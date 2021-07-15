عاجل.. السيسى: دايما بنتعامل فى كل قضايانا بعقل راشد وتخطيط عميق

جدة - نرمين السيد - وفى كلمته خلال المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة"، باستاد القاهرة الدولى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وآلاف المواطنين، أوضح الرئيس: "اللى أنا بقوله ده مهم جدا، إحنا كنا دايما بنتعامل فى كل قضايانا بعقل راشد وتخطيط عميق، وعمرنا أبدا ما عشنا الوهم، وعمرنا أبدا ما حاولنا نصدر الوهم للناس، أو ندغدغ مشاعر الناس".
وأضاف: "مش انتوا أمنتونى عليها، وهقول يارب يعنى على هذه الأمانة، فالقلق ده قلق مشروع وإحنا لما اتكلمنا فى الموضوع ده الإثيوبيين والسودانيين، عايزين نهر النيل نهر للشراكة وللخير، وإحنا عايزين الخير للكل من لينا بس، وقلنا الكلام ده فى أكثر من مناسبة".
وتابع: "أكدنا دائما استعداد مصر لنقل الخبرات فى مشاريع الكهرباء والإنتاج الزراعى لكل أشقائنا فى القارة الإفريقية".
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