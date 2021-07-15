المتحدث الرئاسى ينشر وثيقة انطلاق مشروع تنمية الريف المصرى حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، وثيقة انطلاق مشروع تنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، التى وقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حضوره احتفالية المؤتمر الأول للمشروع القومى لتطوير الريف حياة كريمة.





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