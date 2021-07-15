الرئيس السيسي:إجازة عيد الأضحى تبدأ من السبت 17 يوليو حتى 24

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/640850/الرئيس-السيسياجازة-عيد-الاضحى-تبدا-من-السبت-17-يوليو-حتى-24
تقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى من بعد غد السبت الموافق 17 يوليو، وحتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبمناسبة إطلاق المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
ومن المنتظر أن تكون الإجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أصدر الثلاثاء الماضي ، قرارًا بعدد أيام إجازة عيد الضحى المبارك وثورة 23 يوليوونص القرار على أن تكون الفترة من الاثنين 19 يوليو الجاري حتى السبت 24 يوليو، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى، ومن ثم يتوقف هذا القرار وينفذ قرار الرئيس السيسي.
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