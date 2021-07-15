/640851/طارق-رضوان-حياة-كريمة-أكبر-مشروع-ينتصر-لحقوق-الإنسان-على-مستوى-العالم

رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أن ما شاهده على الواقع في المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية #حياة_كريمة، والذي انعقد مساء اليوم وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن هذه المبادرة هى أكبر مشروع ينتصر لحقوق الإنسان على مستوى العالم كله، مؤكدًا إن هذه المبادرة تعتبر واحدة من أهم المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسى؛ لأنها ستغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل القرى والريف المصري على مستوى الجمهورية.

مبادرة حياة كريمة

وأعرب"رضوان" فى بيان له أصدره منذ قليل عن سعادته الغامرة بتحقيق الرئيس السيسى الحياة الكريمة والحقيقية لأهالينا من البسطاء الذين يقطنون في القرى والريف المصري والذي يبلغ عددهم 58 مليون مواطن، معتبرًا أن "حياة كريمة" هى أساس بناء الجمهورية الجديدة التي وعد بها الرئيس السيسي الشعب المصري.

وقال النائب إن مصر ستكون خلال السنوات القليلة القادمة واحدة من أهم الدول الاقتصادية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، خاصة أن مبادرة حياة كريمة ليس هدفها توفير الحياة الكريمة للمواطنين فى القرى والريف المصري ولكن، تحقيق تنمية شاملة وحقيقية داخل هذه المناطق من خلال تشجيع الشباب المصرى على تملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

يشار إلى أن يوم 2 يناير 2019.. كان تاريخًا فاصلًا في حياة الملايين من المواطنين بقرى الريف المصري وتحديدًا القرى الأكثر احتياجًا، حيث كُتبت فى هذا اليوم شهادة ميلاد حقيقية لهذه الفئات الأكثر احتياجًا بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة في آلاف القرى المصرية، حيث قال الرئيس السيسى وقتها عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعى: " أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وبرعايتي المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.. دوت الخليج".

ومنذ عام 2019 وحتى الآن تحصد الملايين من الأسر الفقيرة والمتوسطة، في القرى والريف، ثمار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استطاعت مبادرة حياة كريمة بمشروعاتها فى أقل من عامين أن تغير حياة الملايين وترفع مستوى المعيشة فى التجمعات الريفية المستهدفة.