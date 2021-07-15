«بلاش هري»أهم 20 رسالة من الرئيس السيسي بمؤتمر حياة كريمة

/640852/بلاش-هريأهم-20-رسالة-من-الرئيس-السيسي-بمؤتمر-حياة-كريمة

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسميا وثيقة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري فيما ألقي كلمته تضمنت العديد من التصريحات التى تهم المواطن.

وأطلق الرئيس "عبدالفتاح السيسي" مبادرة حيلة في كريمة في 2 يناير 2019 لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الرئيس السيسي يوقع على وثيقة المشروع القومى "حياة كريمة" فخور بما حققه المصريون من انتصارات وإنجازات لم أخش غير الله.. ولم يكن لى هدف سوى الوطن "حياة كريمة" تدشين للجمهورية المصرية الجديدة المساس بأمن مصر القومى خط أحمر لا يمكن اجتيازه اقتحمنا مشكلات اقتصادية متراكمة على مدار عقود نمتلك قوة عسكرية واقتصادية قادرة على حماية مقدراتنا نتعامل مع كل قضايانا بعقل راشد ولم ندغدغ مشاعر الناس أبدا تحدثنا مع الإثيوبيين والسودانيين لجعل النيل نهرا للشراكة أشكر الجيش والشرطة وكل عامل بنى لمصر المجد.. وتحية خاصة للمرأة لا يليق بنا أن نقلق أبدا.. وعيشوا حياكتم بلاش هري أنا والجيش نروح قبل ما يحدث أى شيء لمصر وشعبها فخور بما حققه المصريون من انتصارات وإنجازات لا أخشى غير الله ولم يكن لى هدف سوى الوطن الإيمان بالحلم يصيغ الحاضر ويصنع المستقبل نمتلك قوة عسكرية واقتصادية قادرة على حماية مقدراتنا لدينا خيارات متعددة للحفاظ على أمن مصر القومى لا يمكن أن ننجح إلا إذا كنا على قلب رجل واحد ندعم التنمية فى قارة أفريقيا.. والتعمير هو الأصل الأحلام لا تسقط بالتقادم ... والإيمان بها يصيغ الحاضر ويصنع المستقبل

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