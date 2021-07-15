روما يضرب بـ العشرة في أول مبارياته مع مورينيو«فيديو»

/640854/روما-يضرب-بـ-العشرة-في-أول-مبارياته-مع-مورينيوفيديو

نجح الفريق الغيطالي روما، في تحقيق فوز قوي بنتيجة عشرة أهداف دون رد، على حساب مونتيكاتيني، في لقاء ودي جمع بين الفريقين استعدادا للموسم الجديد، تحت قيادة البرتغالي جوزية مورينيو.

ويرصد دوت الخليج أبرز أحداث المباراة بين الفريقين .

حقق البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما، فوز قوي في أول مباراة له مع الفريق العاصمي روما، بعشرة أهداف دون رد، أمام مونتيكاتيني في لقاء ودي جمع بين الفريقين، استعدادا للموسم الجميع.

أهداف المباراة

وكان مايورال نجم الشباك في المباراة، بعدما أحرز 3 أهداف، وانضم نيكولو زانيولو أيضًا إلى قائمة التهديف، بعد أن نفذ ركلة جزاء داخل الشباك عقب تعافيه من الإصابة.

🎥 اهداف مباراة روما وديه امام فريق مونتيكاتيني pic.twitter.com/AIKC5iirFA — منبر روما (@RomaMnbr) July 15, 2021

وجاءت باقي الأهداف عن طريق كارليس بيريز وجيانلوكا مانشيني وريكاردو كالافيوري ونيكولا زالوسكي وأمادو دياوارا، بالإضافة إلى هدف عكسي.

مورينيو يقود روما

وأعلن نادي روما الإيطالي، عن التعاقد مع البرتغالي روي باتريشو، قادمًا من ولفرهامبتون الإنجليزي.

ورحب روما عبر موقعه الإلكتروني بحارس مرمى المنتخب البرتغالي، والذي وقع عقدًا يربطه بفريق الذئاب لمدة 3 سنوات.

وبحسب نادي روما، فإن صفقة انتقاله لفريق الذئاب قدرت بـ 11.5 مليون يورو مع إضافات من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى.

وعبر باتريشو عن سعادته بالانتقال لروما قائلًا:" روما فريق كبير ويمثل تحديًا جديدًا لي في مسيرتي، وأنا متحمس لمساعدة النادي في تحقيق أهدافه. جوزيه مورينيو واحد من أفضل المدربين في العالم، ولا يسعني الانتظار حتى أبدأ العمل معه وأقدم كل ما في وسعي من أجل مساعدة الفريق."

ولعب باتريشو مع المنتخب البرتغالي 97 مباراة دولية، وشارك معهم في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020".

وصول جيرو لميلان

وصل الفرنسي أوليفييه جيرو إلى إيطاليا للخضوع للكشف الطبي مع نادي ميلان، والذي سينضم إليه قادما من الفريق الإنجليزي تشيلسي.

وصل جيرو البالغ من العمر 35 عامًا في سبتمبر القادم إلى مطار لينيت في ميلانو على متن طائرة خاصة.

ومن المقرر أن يخضع جيرو التدريبات غدا الجمعة، مع العلم إنه سيكون لمدة موسمين.

واتفق ميلان مع تشيلسي على أن ينتقل جيرو مقابل مليون يورو بالإضافة إلى مليون يورو إضافات أخرى.