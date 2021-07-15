/640855/سلبية-مسحة-الأهلي-قبل-لقاء-كايزر-تشيفز-في-نهائي-أفريقيا-بالمغرب
أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو الأهلي صباح أمس الخميس، قبل خوض المباراة النهائية أمام كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.
ويرصد دوت الخليج أبرز أحداث بعثة الأهلي في المغرب، للقاء كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وخضع أفراد بعثة النادي الأهلي للمسحة الطبية حسب تعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قبل المباراة بـ48 ساعة، حيث ظهرت النتيجة سلبية لجميع أفراد البعثة.
قائمة الأهلي في نهائي أفريقيا
حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.
خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.
خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.
بعثة الأهلي بالمغرب
ويترأس بعثة الأهلي في المغرب، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي.
وخاض الأهلي مران اليوم على ملعب كهرماء، استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي المقرر لها التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
مؤتمر الأهلي قبل المران
وعقدت المحاضرة بفندق إقامة الأهلي بمدينة الدار البيضاء المغربية، واستمرت قرابة الـ30 دقيقة، واستهدفت شرح التعليمات الخاصة بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وترأس التونسي خالد المكشر، المنسق العام لنهائي دوري أبطال إفريقيا، المحاضرة التي كان الهدف منها شرح الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة النهائية وكل ما يتعلق بها، ومن بينها ترتيبات تسلم الجوائز ووقوف الفريقين، وغيرها من الإجراءات التنظيمية في المباريات النهائية.
مؤتمر موسيماني
ويتحدث موسيماني وكابتن الأهلي خلال المؤتمر الصحفي عن مباراة كايزر تشيفز، واستعدادات الفريق لها، وذلك وفقاً للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».
يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أجرى مسحة طبية صباح اليوم، الخميس، بمقر إقامة البعثة بالمغرب، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وقبل مباراة النهائي بـ48 ساعة، وفقًا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».
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