محمود فايد مدير تحرير «دوت الخليج»: الرئيس السيسي يسير على مبدأ «الأفعال لا الأقول»

/640856/محمود-فايد-مدير-تحرير-تحيا-مصر-الرئيس-السيسي-يسير-على-مبدأ-الأفعال-لا-الأقول

أكد محمود فايد مدير تحرير موقع دوت الخليج أن رسائل الرئيس السيسي اليوم كانت بليغة للغاية واشعرت الجميع بالطمأنينة بشأن مستقبل أمن مصر القومي. قال محمود فايد : "الشعب المصري سعيد بالمبادرة الجديدة التي تخدم كافة المصريين جميعا ، وفكرة المؤتمر جاءت في وقتها المناسب للرد على العديد من الملفات”.

تابع : " ماتم من توقيع المبادرة مقدرة بشكل محترم للغاية ، لكن أود الحديث عن بعض الأمور وهي أن تلك المبادرة خصص لها 500 مليار جنية وتم تقسميها على مراحل مختلفة".

وواصل: " المباردة تستهدف العديد من القرى داخل الريف المصري وغيرها، والجميع شاهد المبادرة بشكل ظاهر وبشكل أبهر كافة الشعب المصري".

وأستكمل : " مؤسسات الدولة بقيادة الرئيس السيسي تسير على مبدأ الأفعال لا الأقول ، وبالتالي فالمبادرة مستمرة خلال الفترة المقبلة ، وفي كافة المجالات حتى يمكننا التفوق على السلبيات".

وأضاف : " كلمات وتصريحات الرئيس السيسي أرسلت رسالة قوية للجميع ، وخاصة جزئية الأمن القومي والتي تحدث فيها عن فكرة قلق الشعب المصري بشأن سد النهضة ، وهو بالفعل قلق مشروع للمصريين ونحن أعتادنا على ذلك لكن حديث الرئيس كانت مختلفة".

ووضح : " رسائل الرئيس السيسي مطمئنة للمختصيين في الشأن السياسي بل وصلت لجميع أطياف الشعب المصري، ونحن جميعا كمصريين مستمرين في مساندة أطياف الدولة المصرية".

وأكد عبدالناصر زيدان أن كل المصريين والصعايدة بشكل خاص يعشقون الرئيس السيسي وذلك تعقيبا على إحتفالية حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه زيدان حديث للرئيس السيسي : " لسان حال المصريين الأن هو ربنا يخليك لينا ياريس ، وكل قرى الصعيد تدين بالفضل للقيادة الجديدة بقيادة عبدالفتاح السيسي". وتابع : " الرئيس السيسي أعلن أن الصعيد في عيون الجمهورية الجديدة ، وآن الأوان لجمهورية جديدة ، أنت حقا جابر للخواطر".

وواصل :" من يسير خلف جبر الخواطر ، يعليه الله سبحانه وتعالي ، هو حقا جابر للخواطر لكل المصريين ، وأثار إعجابي شكر الله من جانب الرئيس السيسي حتى شعر الجميع أننا أمام شخص متفاني في عمله".

يأتي هذا تعقيبا على مؤتمر حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون كافة طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية.