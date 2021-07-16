إنفوجراف.. السيسى يتحدث عن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته فى حفل انطلاق المشروع القومى لتطوير الريف "حياة كريمة"، باستاد القاهرة مساء اليوم، عن حياة كريمة، قائلا إن المشروع يهدف إلى تحديث مختلف جوانب الحياة بجميع المحافظات.





وأوضح الرئيس خلال كلمته أنه حلم بتغيير الأوضاع فى المناطق التى تشهد ظروفا صعبة، قائلا: "انحزت والجيش المصرى بشكل مطلق لإرادة شعبنا العظيم". وتابع الرئيس: "أجدد العهد والوعد بأن أظل ابنا لهذا الوطن عاملا من أجله متجردا من الهوى"، مشيرا إلى أن الإيمان بالحلم يصيغ الحاضر ويصنع المستقبل. وشدد على أن مصر تمتلك من القدرات الاقتصادية والعسكرية ما يعزز من قدرتها على حماية مقدرات الوطن، مضيفا: "لا يمكن أن ننجح إذا لم نكن على قلب رجل واحد".

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