/640858/علاء-حمام-مع-عبدالناصر-زيدان--تصريحات-الرئيس-السيسي-أثلجت-قلوبنا-جميعا

أكد علاء حمام مراسل دوت الخليج أن خطاب الرئيس السيسي أثار إعجاب المصريين وعبر مواقع التواصل الإجتماعي بشكل عام.

وقال حمام : " تصريحات الرئيس السيسي أثلجت قلوبنا بشكل مميز ، وتأكيده على مساعدة الشعب المصري للقارة الإفريقية هي نموذج لكيفية التخطيط الجيد".

علاء حمام يعلق على تصريحات الرئيس السيسي

وواصل : " تأكيد الرئيس السيسي أنه سيكون في مكان الخطر بجانب الجيش هو تأكيد جيد على الحكمة السياسية والفعالة في إدارة الدولة المصرية".

وتابع : " أنا سعيد للغاية بالجملة التي أطلقها الرئيس السيسي الأ وهي نحن لا ندغدغ حياة الأخرين".

وأكد عبدالناصر زيدان أن كل المصريين والصعايدة بشكل خاص يعشقون الرئيس السيسي وذلك تعقيبا على إحتفالية حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه زيدان حديث للرئيس السيسي : " لسان حال المصريين الأن هو ربنا يخليك لينا ياريس ، وكل قرى الصعيد تدين بالفضل للقيادة الجديدة بقيادة عبدالفتاح السيسي".

وتابع : " الرئيس السيسي أعلن أن الصعيد في عيون الجمهورية الجديدة ، وآن الأوان لجمهورية جديدة ، أنت حقا جابر للخواطر".

وواصل :" من يسير خلف جبر الخواطر ، يعليه الله سبحانه وتعالي ، هو حقا جابر للخواطر لكل المصريين ، وأثار إعجابي شكر الله من جانب الرئيس السيسي حتى شعر الجميع أننا أمام شخص متفاني في عمله".

يأتي هذا تعقيبا على مؤتمر حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون كافة طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية.