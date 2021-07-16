طارق رضوان: حياة كريمة طبقت المفهوم الشامل لحقوق الإنسان«فيديو»

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قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة شملت ربوع محافظات مصر بالكامل، منوها أنها اهتمت بكل مناحي الحياة، حيث شملت كافة القطاعات التعليمية، حيث أن حجم الانجازات الفترة الماضية كانت كبيرة بشكل يدعو للفخر.

وأضاف النائب طارق رضوان خلال مداخلته مع الإعلامي عبد الناصر زيدان عبر موقع دوت الخليج، أن حياة كريمة تعتبر تطبيق حقيقي لكل معايير حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن انها اهتمت بالقرى الاكثر فقرا من خلال دعمها في كل القطاعات سواء انشاء المدارس أو زيادة الأطقم الطبية بالمستشفيات، وربط القرى ببعضها عن طريق انشاء طرق جديدة، فضلا عن معالجة مشكلات الكهرباء الذي كان يعاني منها الأهالي.

مبادرة حياة الكريمة

يشار إلي أن مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية تعد من المبادرات المجتمعية بمفهومها الخدمي الكامل، حيث استهدفت توفير حياة أفضل للمواطنين المصريين، وراعت حقوق الإنسان بكافة أبعادها وعلى رأسها الاهتمام بالحق في الحياة وتحسين جوانب المعيشة، من خلال تبني خطة موسعة لحياة كريمة بالريف، إذ تجسد المبادرة الرئاسية رؤية الدولة للعدالة الاجتماعية.

وتستهدف المبادرة الارتقاء بحياة الإنسان من خلال توفير مياه شرب نظيفة وصرف صحي وخدمات تتلاءم مع المعايير الدولية، وتوفير كافة حقوقه، وهي أيضا حدث فريد، وبخاصة أن القيادة السياسية تحرص على إحداث نقلة نوعية متكاملة لكافة القطاعات التي تتلامس مع احتياجات المواطنين، كما أنها انعكاس حقيقي لإحداث حياة أفضل وتغيير ثقافة العامة وتطوير يشمل مناحي الحياة