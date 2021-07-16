/640861/سفير-مصر-بالمغرب-الأهلي-يتوج-بأول-لقب-دوري-أبطال-في-الجمهورية-الجديدة

أكد أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب أن مساندة النادي الأهلي في بعثته لخوض مواجهة كايزر تشيفز هي مهمة واجبة على السفارة المصرية.

وقال سفير مصر بالمغرب : " نحن نرحب بكافة البعثات الكروية في المغرب ، ونحن مهتمين براحة القلعة الحمراء".

سفير مصر : الأهلي يتوج بأول لقب دوري أبطال في الجمهورية الجديدة

وتابع : " بإذن الله يوفق النادي الأهلي وينجح في التتويج بأول لقب في الجمهورية الجديدة ، ودائم التواصل مع أعضاء بعثة القلعة الحمراء من أجل الاستقبال وتذليل كافة العقبات أمام المارد الأحمر.

وواصل: " تطرقت في الحديث مع محمود الخطيب على تطوير الرياضة في مصر ، وحضرت التدريب الأخير مع النادي الأهلي ".

واستكمل : " نأمل أن ينجح النادي الأهلي في التتويج بأول لقب في الجمهورية الجديدة، وموقع دوت الخليج كان له الريادة في إطلاق حملة التتويج الأول للقلعة الحمراء".

وأضاف : " لمست الاجتهاد والحماس على لاعبي الأهلي قبل المواجهة المرتقبة أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وبالتأكيد الكفة تميل للمارد الأحمر بقوة طبقا للتاريخ الكبير".

وزاد : " تحدثت مع محمود الخطيب و العامري فاروق على ضرورة أحترام الفريق المنافس تجبنا لأي مفاجأت قد تحدث مثلما حدث مع المنتخبات الأوروبية في يورو".

وأكد عبدالناصر زيدان أن كل المصريين والصعايدة بشكل خاص يعشقون الرئيس السيسي وذلك تعقيبا على إحتفالية حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

سفير مصر بالمغرب: الأهلي يتوج بأول لقب دوري أبطال في الجمهورية الجديدة

ووجه زيدان حديث للرئيس السيسي : " لسان حال المصريين الأن هو ربنا يخليك لينا ياريس ، وكل قرى الصعيد تدين بالفضل للقيادة الجديدة بقيادة عبدالفتاح السيسي". وتابع : " الرئيس السيسي أعلن أن الصعيد في عيون الجمهورية الجديدة ، وآن الأوان لجمهورية جديدة ، أنت حقا جابر للخواطر".

وواصل :" من يسير خلف جبر الخواطر ، يعليه الله سبحانه وتعالي ، هو حقا جابر للخواطر لكل المصريين ، وأثار إعجابي شكر الله من جانب الرئيس السيسي حتى شعر الجميع أننا أمام شخص متفاني في عمله".

يأتي هذا تعقيبا على مؤتمر حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون كافة طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية.