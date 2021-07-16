/640862/تفاصيل-عرض-شحنة-الصيف-من-المصرية-للاتصالات-We

تفاصيل عرض شحنة الصيف من المصرية للاتصالات We تقدم مسابقة الشحن متاحة للاستفادة منها في حالة الأفراد أو الثنائيات أو مجموعة فيها ثلاث أفراد بحد أقصى.

دوت الخليج

عرض شحنة الصيف من المصرية للاتصالات We

اشحن و استفيد بــ 30 ضعف الشحنة و في حالة انك كونت مجموعه مع واحد او اتنين من صحابك باقي أفراد المجموعة (سواء فرد أو فردين) هيجيلهم 10 أضعاف الشحنة وحدات .

تفاصيل عرض شحنة الصيف من المصرية للاتصالات We

30 ضعف شحنتك وحدات و كل ما تشحن أكتر ممكن تكسب عربية Audi Q2 S line تقدر تكوٌن مجموعة من 2 او 3 أشخاص من خلال الكود #998* فى حالة المجموعة, هيجيلك 30 ضعف شحنتك وحدات و كمان 10 أضعاف لكل واحد فى المجموعة. العميل صاحب أعلى قيمة شحن تراكمية سيحصل على عربية Audi Q2 S line المجموعة المُكونة من 2 صاحبة أعلى شحنة ستحصل على عربيتين Audi Q2 S line المجموعة المُكونة من 3 صاحبة أعلى شحنة ستحصل على 3 عربيات Audi Q2 S line