/640863/سلبية-مسحة-رباعي-الأهلي-بـ-المغرب-المشارك-في--أولمبياد-طوكيو

أكد أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن نتيجة المسحة التي خضع لها محمد الشناوي وصلاح محسن وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر، رباعي الفريق أمس جاءت سلبية.

ويرصد دوت الخليج أبرز أحداث بعثة الأهلي بالمغرب.

وأجرى رباعي الأهلي مسحة طبية مساء أمس، الأربعاء، بمقر إقامة الفريق بالمغرب.

مسحة رباعي الأهلي

ويأتي إجراء المسحة لرباعي الأهلي بالتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي، حيث تقرر إجراء رباعي الأهلي مسحتين قبل سفرهم إلى اليابان للانضمام للمنتخب الأوليمبي والمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

ومن المقرر أن يجري رباعي الأهلي مسحة ثانية غدا الجمعة، بمقر إقامة الفريق بالمغرب أيضا.

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

ويستعد الأهلي لمباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي المقرر لها التاسعة من مساء بعد غدٍ السبت بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يسافر رباعي الأهلي من المغرب إلى اليابان عقب نهائي دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل.

قائمة الأهلي في نهائي أفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

بعثة الأهلي بالمغرب

ويترأس بعثة الأهلي في المغرب، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي.

وخاض الأهلي مران اليوم على ملعب كهرماء، استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي المقرر لها التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مؤتمر الأهلي قبل المران

وعقدت المحاضرة بفندق إقامة الأهلي بمدينة الدار البيضاء المغربية، واستمرت قرابة الـ30 دقيقة، واستهدفت شرح التعليمات الخاصة بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وترأس التونسي خالد المكشر، المنسق العام لنهائي دوري أبطال إفريقيا، المحاضرة التي كان الهدف منها شرح الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة النهائية وكل ما يتعلق بها، ومن بينها ترتيبات تسلم الجوائز ووقوف الفريقين، وغيرها من الإجراءات التنظيمية في المباريات النهائية.