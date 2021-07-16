/640864/تعرف-على-طاقم-تحكيم-مباراة-بيراميدز-والمقاولون-العرب-بالدوري

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة بيراميدز والمقاولون العرب في الدوري المصري، اليوم الجمعة على استاد الجبل الأخضر، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة 24 من المسابقة الأكبر محليًا.

ويستعرض دوت الخليج الطاقم التحكيمي لمباراة بيراميدز والمقاولون العرب في الدوري الممتاز.

ويحتل بيراميدز المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة، حصيلة 25 مباراة، فيما يتواجد المقاولون العرب في المرتبة الرابعة عشر برصيد 29.

حكم مباراة بيراميدز والمقاولون

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة بيراميدز والمقاولون إلى الحكم أحمد العدوي ويعاونه محمد السيد ومحمد مجدي سليمان.

وعارف عاشور حكمًا رابعًا، ومحمود دسوقي حكم فيديو، ومحمود وفا مساعد.

عيد ميلاد عبد الله الصعيد

احتفل عبد الله السعيد، نجم بيراميدز الحالى والأهلى السابق، الثلاثاء الماضي، بعيد ميلاده الـ36، حيث ولد بمحافظة الإسماعيلية فى 13 يوليو 1985، بدأ عبد الله السعيد مسيرته الكروية فى النادى الإسماعيلى بقطاع الناشئين، وانضم للفريق الأول للدراويش ليسطع نجمه ويجذب أنظار قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، إلا أن مسئولى القلعة الحمراء استطاعوا أن يحصلوا على خدمات اللاعب.

عبد الله السعيد مع بيراميدز

يلعب في نادي بيراميدز ، وهو اللاعب الذي كلف بمهمة خلافة نجم الكرة المصرية محمد أبو تريكه في مركز صناعة اللعب، وقد نجح في تطوير مستواه وتثبيت مكانه في وسط ملعب الأهلي حتي اختير كأفضل لاعب في موسم 2016–2017، وسجل العديد من الأهداف الحاسمة للأهلي منذ انضمامه في صيف 2011، ليساعد النادي الاهلي في الفوز ببطولة الدوري الممتاز مرتين ودوري أبطال إفريقيا مرتين. وكان من ضمن الأسماء التي شاركت في كأس العالم 2018 بروسيا.

ومع الأهلى تألق عبد الله السعيد وحصد العديد من البطولات، جاءت كالتالى: 4 ألقاب دورى عام، بطولة واحدة كأس مصر، وبطولتين من كأس السوبر المصرى، وكأس السوبر الأفريقى ودورى أبطال أفريقيا.

أرقام عبد الله السعيد

خاض عبد الله السعيد تجربة احترافية قصيرة فى صفوف كوبيون بالوسورا الفنلندى ثم انتقل إلى الدورى السعودى عبر بوابة نادى أهلى جدة، قبل أن يعود مجدداً إلى مصر عبر بوابة نادى بيراميدز.

حقق عبد الله السعيد الكثير من الأرقام القياسية التي تذكر ومنها:

أفضل لاعبي أفريقيا 2013 ،وأفضل لاعب في مصر 2016.

هداف الدوري المصري مرتين: 2012-13 ،2019-20.

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